Elazığ’da dün beşik gibi sallanan ve paniğe neden olan binada yıkım işlemi başladı.

Elazığ’da dün beşik gibi sallanan ve paniğe neden olan binada yıkım işlemi başladı.

Edinilen bilgiye göre, dün merkez Hürriyet Caddesi’nde bulunan 7 katlı apartman yaşanan 2 deprem sonrası tahliye edildi. Bina gün içerisinde sallanmaya başladı. O anları gören vatandaşlar kaçışmaya başladı. Sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın altında bulunan ve tahliye etmeyen iş yerlerinin ise eşyaları boşaltmaya başladığı öğrenildi. Belediye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

7 katlı binada bugün yıkım işlemleri başladı.