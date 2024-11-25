Elazığ’da belediyeye ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Olay, organize sanayi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yurtbaşı Belediyesine ait otobüs, motor kısmında henüz bilenmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Otobüsün arkasından dumanlar yükseldiğini fark eden şoför hemen aracı sağa çekti. Bu arada alevler otobüsün arka kısmını dışarıdan tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Otobüsün alev aldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.