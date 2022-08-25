Vatandaşların toplu taşıma araçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmasını hedefleyen Elazığ Belediyesi, ulaşımda yeni bir dönem başlatarak belediye otobüslerinde kredi kartıyla ödeme yapabilme imkanı getirdi.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmasını hedefleyen Elazığ Belediyesi, ulaşımda yeni bir dönem başlatarak belediye otobüslerinde kredi kartıyla ödeme yapabilme imkanı getirdi.

Elazığ Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma araçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüs toplu taşımayı basit ve güvenilir bir duruma getirmek için vatandaşların ulaşım kartları olmasa dahi temassız özellikli kartlar ile kent içi toplu ulaşımından faydalanabilme kolaylığı oluşturdu. Bu hafta itibarıyla hayata geçirilen yeni uygulamada, dikkat edilmesi gereken tek husus ise biniş ücretinin ödeneceği kredi veya banka kartlarının, temassız özelliğe sahip olması gerektiği vurgulandı.

Teknolojiyi günün koşullarına uyarlamak istediklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Yeni uygulamanın vatandaşlarımıza günlük yaşamda kolaylık sağlayacak. Ulaşım alt yapısını her geçen gün daha ileriye taşımak ve günümüz teknolojisinden sonuna kadar istifade etmek için Elazığ Belediyesi olarak daima çalışmaya devam ediyoruz. Ödeme gerçekleştirilecek kartların temassız özellikte olması hem daha sağlıklı hem de kullanımı hızlı ve pratik hale getiriyor. Şehrimize başka illerden gelen ziyaretçilere de ek bir karta gerek kalmadan kullanım imkanı sağlamanın önemli bir kolaylık oluşturuyor. Daha önce de teknolojik altyapıya dayalı olarak ’Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi’ çerçevesinde şehrin 17 farklı noktasında KİOKS cihazlarının kurulduğunu, akıllı duraklar ve akıllı ulaşım sihirbazı ile yolculara kolaylık kazandırmıştık. Yaya ve sürücülerimize daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunabilmek için gerekli bütün düzenlemeleri hayata geçirmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.