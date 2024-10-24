Elazığ’da bebek ölümleri inceleme kurulu toplantısı düzenlendi.

Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Ali Atar başkanlığında müdürlük sosyal tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Fırat Üniversitesi Neonatoloji Ana Bilin Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın, müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinde ilgili uzman hekimler, idareciler, birim sorumlusu hekim ve çalışanlar katıldı. Bakanlık Bebek Ölümleri İzleme Genelgesi kapsamında aylık olarak yapılan değerlendirme toplantısı sırasında kentte 1 ay içerisinde gerçekleşen ölü doğum ve ölen bebek vakaları her bir bebek için ayrı ayrı incelenerek, bir daha aynı vakalarla karşılaşmamak için alınacak tedbirler üzerinde duruldu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.