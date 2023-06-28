Elazığ’da Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra aldıkları kurbanlıkları kesti.

Elazığ’da bazı vatandaşlar, bayram namazının hemen ardından aldıkları kurbanlıkları keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Elazığ Belediyesi kurban kesim yerlerine gelen vatandaşlar, kesilen kurbanlarını poşetleyip evlerine götürdü.

Kurban kesimine geldiğini belirten vatandaşlardan Basri Engin, “Belediye tarafından burası açılmış. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Rabbim bizi nice Kurban Bayramlarına eriştirsin. Memleketimize dirlik ve beraberlik getirsin. Belediyemiz çok güzel bir imkan sunmuş. Eskiden sokaklarda kurban kesimi yapılıyordu bundan dolayı da rezil oluyorduk. Ama şimdi çok güzel bir şekilde kurban kesimi gerçekleştiriliyor” dedi.

Kurban kesim bölgesinde görevli imam Fatih Kazgın, “Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesim alanlarında bizleri görevlendirdi. Bizler sabah bayram namazını eda ettikten sonra kurban alanlarına geldik. Vatandaşlarımızı, dini olarak kurbanların yaşı, kesimi ve daha sağlıklı bir şekilde ibadet edebilmeleri için burada görevdeyiz. Kesiciler olsun satıcılar olsun dini vecibelere uymak için gayret gösteriyorlar. İnşallah bayram sonuna kadar bu güzel atmosfer devam eder. Bütün vatandaşlarımızın bayramı mübarek olsun. Kurban Bayramını tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.