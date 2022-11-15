Türkiye Basketbol Federasyonu Elazığ Basketbol İl Temsilciliğinin 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan U14 kız-erkek Yerel Lig müsabakaları sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Elazığ Basketbol İl Temsilciliğinin 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan U14 kız-erkek Yerel Lig müsabakaları sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Elazığ Basketbol İl Temsilciliği 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan U14-U16-U18 kız- erkek Yerel Lig müsabakaları Yakup Kılıç Spor Salonunda 1 Kasımda başladı. 12 Kasımda sona eren müsabakalar hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Basketbol il temsilciliğimizin faaliyet programında yer alan Yerel Lig müsabakaları çerçevesinde U14 müsabakası tamamlandı. Müsabakada ter döken sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Devam eden müsabakalardaki tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Bilindiği üzere Elazığ’ı spor da marka şehir haline getirmek adına gerek yatırımlarla gerekse müsabakalarla Spor Şehri Elazığ sloganıyla faaliyetlerimizi yapmaya ve sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Basketbolda güzel bir oluşumumuz var ve bu oluşumun meyvelerini ilerleyen yıllarda alacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha müsabakalara katılan tüm takımlarımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum” dedi.