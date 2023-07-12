Elazığ’ın Keban ilçesinde başıboş sokak köpekleri, girdikleri kümeste 150 tavuğu telef etti.

Olay önceki gün Keban ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre başıboş sokak köpekleri, akşam saatlerinde Mehmet Demir’in etrafı tel örgülerle kaplı kümesine girerek buradaki 150 tavuğu telef etti. Sabah kümese giden Demir, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sokakta aç gezen köpeklerin gün içerisinde yaşlılara ve çocuklara da saldırdığını savunan Demir, yetkililerin bir an önce bu hayvanları toplaması gerektiğini söyledi. Demir, bugün kendisinin 150 tavuğunun telef olduğunu, yarın bu hayvanların bir insana da saldırabileceğini dile getirdi.