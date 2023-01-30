Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, mal paylaşımı nedeni ile aralarında küslük bulunan aile üyeleri, Kaymakam Mustafa Dilekli’nin araya girmesi ile barıştırıldı.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, mal paylaşımı nedeni ile aralarında küslük bulunan aile üyeleri, Kaymakam Mustafa Dilekli’nin araya girmesi ile barıştırıldı.

Kovancılar ilçesi Gedikyurt köyünde yaşayan Çimenler ailesi arasında mal paylaşımı nedeni ile yaklaşık 5 yıl önce tartışma yaşanmış, olayın ardından aile üyeleri arasında küslük başlamıştı. Ailenin yıllardır sürmekte olan sorunlarının son bulması, küslüklerinin bitmesi ve barışmalarının sağlaması için barış yemeği programı düzenlendi. Düzenlenen programa Kaymakam Mustafa Dilekli, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, İlçe Cumhuriyet Savcısı Turgut Çadır, İlçe Özel Hareket Jandarma Komutanı Serkan Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Zeyrek, kurum amirleri, Çimenler ailesinin ileri gelenleri ve vatandaşlar katıldı.

Birçok konunun konuşulduğu program neticesinde taraflar arasındaki ihtilaflı konular karşılıklı konuşulup çözüme kavuşturuldu. Program sonunda taraflar kucaklaşıp barışarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.