Elazığ’da Keban Barajı’nda tekneyle birlikte suya gömülen şahsı arama çalışmaları 4’üncü gününde su altında ve üzerinde sürüyor.

Elazığ’da Keban Barajı’nda tekneyle birlikte suya gömülen şahsı arama çalışmaları 4’üncü gününde su altında ve üzerinde sürüyor.

Olay, 09.09.2022 tarihinde merkeze bağlı Fatmalı köyü mevkisi Keban Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çalışan baraj üzerinde bulunan alabalık kafeslerini kontrol amaçlı tekne ile suya açıldı. 2 çalışan kafeslerdeki ağı gerdirme çalışması yaparken tekne bir anda ters döndü. A.Ö. kendi çabaları ile kurtulup kafeslere tutunurken, Yaşar Zariç (56) ise tekne ile birlikte suya gömüldü. A.Ö., yarım saat boyunca bağırarak yardım çağırmaya çalıştı. Bu sırada diğer çalışanlar suda tekneyi görmeyince, başka bir tekne ile olay yerine yardıma gitti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi. İlk gün su altı ve üstünden yapılan aramalarda bir ize rastlanamazken, dalgıçlar önceki gün teknenin yerini tespit etti. Yer yer 70 metreyi bulan derinlikten dolayı bölgeye Jandarma Genel Komutanlığından su altı arama cihazı ‘ROW’ gönderildi. ROW cihazı ile su altı taranırken, jandarma ve emniyet ekipleri ise su üzerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.