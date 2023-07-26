Elazığ İl Müftülüğü tarafından aylık mutat toplantısı yapıldı.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileriyle aylık mutat toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından gündemdeki konular değerlendirildi ve personele bilgiler verildi.

Toplantının ardından il vaizi Murat Ayhan tarafından ’Din İstismarına Karşı Sahih Dini Bilginin Önemi’ konulu konferans verildi. Toplantı bitiminde Müftü Üstündağ tarafından vekâletle kurban bağışında özveriyle çalışan personele teşekkür belgesi takdim edildi.