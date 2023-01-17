Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından avcılık kursları sona erdi. Düzenlenen eğitim kursuna çok sayıda avcı katıldı. Eğitimde, avcı adaylarına harita üzerinde av alanları ile birlikte avcılık kuralları anlatıldı. Avcı adayları kurs sonunda sınava girerek eğitimlerini tamamladı.

MEB ’Ortaöğretimde 10 Bin Okul Lisedeyiz Projesi’ni hayata geçiriyor

MEB ’Ortaöğretimde 10 Bin Okul Lisedeyiz Projesi’ni hayata geçiriyor

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından avcılara yönelik gerçekleştirilen eğitim kursu sona erdi.

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