Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından av organizasyonlarının başarılı ve verimli sonuçlandırılması için av kılavuzu adaylarına yönelik sınav gerçekleştirildi.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından av organizasyonlarının başarılı ve verimli sonuçlandırılması için av kılavuzu adaylarına yönelik sınav gerçekleştirildi.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından av organizasyonlarının doğal hayata zarar vermeden yürütülmesini, yöre halkının bilgilendirilmesinin sağlanması, avcılığın eğitilen kişilerce yapılmasını, av organizasyonlarının başarılı ve verimli sonuçlandırılması için av kılavuzu adaylarına yönelik eğitim programı açıldı. Açılan eğitim programı sonunda av kılavuzu adaylarına yönelik sınav gerçekleştirildi.