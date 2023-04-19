Elazığ’da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Atatürk Lisesi için ilana çıkıldı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un girişimi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte okul yapma kararı almıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden bir grup, geçtiğimiz aylarda Atatürk Lisesi projesinin protokolünü imzalamak üzere Elazığ’a gelmişti. Yapılan protokolün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Lisesinin yapımı için ilana çıkıldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Milli Eğitim Müdürlüğünün de uygun gördüğü üç okulun yapımı ile ilgili bakanlıkların da onayları alınarak protokol imzalamıştık. Protokolün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Lisesinin yapımı için ilana çıktı. Tüm Elazığ’a hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.