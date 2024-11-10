Elazığ’da gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında düzenlenen törenle anıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86. yılı nedeniyle Elazığ’da resmi tören düzenlendi. Valilik binası önündeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.
Törene Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, protokol üyeleri, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı.