Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın ardından Alacakaya ilçesinde bulunan Sori Şelalesi coşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu. Kentte gün boyunca aralıklarla süren yağış, akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde etkili olan aşırı yağıştan dolayı Sori Şelalesi coştu. Metrelerce yükseklikteki şelalenin coşmanı anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.