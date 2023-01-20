Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 30 kişi tutuklandı.

Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 30 kişi tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile yakalanan şahıslardan 30’u sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 9 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapıldı.

Denetimler esnasında, 9 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 55 adet fişek, 1 adet tüfek ele geçirildi. Ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen, 1 adet otomobil, 9 adet hızar makinesi ve 20 bin lira değerinde arı kovanı tespit edilen sahiplerine teslim edildi.