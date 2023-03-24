Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 24 şüpheli tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında, aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile yakalanan şahıslardan 24’ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 15 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapıldı.

Denetimler esnasında ise 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 70 adet fişek, 2 adet tüfek ile 17 adet sentetik hap ele geçirildiği bildirildi.