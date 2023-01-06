Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında çeşitli olayların şüphelisi olduğu tespit edilen 20 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında çeşitli olayların şüphelisi olduğu tespit edilen 20 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile yakalanan şahıslardan 20’si, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalarda kayıp olarak aranan 6 şahıs bulunarak haklarında gerekli işlem yapılırken denetimler esnasında ise 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 48 adet fişek, 1 adet tüfek, 1 kilogram toz esrar, 49 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.