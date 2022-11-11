Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 26 kişi tutuklandı.

Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 26 kişi tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalar neticesinde, aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelileri yakalandı. Yakalanan şahıslardan 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 13 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapılırken, denetimler esnasında ise 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 38 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 24,2 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 50 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen, 1 adet bisiklet, 10 adet iskele demiri, 250 adet teleskopik demir ve 6 metre yüksek gerilim kablosunun belirlenen sahibine teslim edildiği bildirildi.