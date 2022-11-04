Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 144 şahıs yakalandı.

Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 144 şahıs yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalar neticesinde, aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 144 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 13’ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 10 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapılırken, denetimler esnasında ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 17 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 3.1 gr esrar, 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 otomobil, 1 bisiklet, 1 adet cep telefonu, 35 adet musluk ve 3 adet su saatinin belirlenen sahiplerine teslim edildiği bildirildi.