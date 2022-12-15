Elazığ’da arıcılara 10 bin 500 adet ilaç desteği sağlandı.

Elazığ’da arıcılara 10 bin 500 adet ilaç desteği sağlandı.

Elazığ İl Özel İdaresi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla üreticilere verdiği destekleri devam ettiriyor. Bu çerçevede, arı yetiştiricilerinin arıcılığın en önemli sorunlarından biri olan Varroa zararlısı ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ilaç desteğinde bulunuldu. Şehirdeki arı yetiştiricilerine ücretsiz dağıtılmak üzere 10 bin 500 adet varroa ilacının, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği’ne teslim edildiği bildirildi.