Yurt genelinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Elazığ’da hava sıcaklığının gece saatlerinde eksilere düşmesi nedeniyle araçların camları buz tutarken, ağaçlar ise buz ile kaplandı.

Elazığ’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası gece saatlerinde hava sıcaklığı eksilere kadar düştü. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle araçların camları buz tutarken, ağaçlar ise buz tuttu. Birçok vatandaş ise araçlarının camlarını branda ile kapatarak korumaya çalıştı.