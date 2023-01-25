Elazığ’da düzenlenen etkinlikte anne ve çocuklarına ebru eğitimi verildi.

Elazığ’da düzenlenen etkinlikte anne ve çocuklarına ebru eğitimi verildi.

Elazığ Belediyesi ‘Gönüller Yeryüzünün Emanetleri İçin Buluşuyor’ projesi çerçevesinde çocuklara ve annelerine yönelik ebru sanatı etkinliği düzenlendi. Kadın Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen ebru sanatı etkinliğinde çocuklara ve annelerine uzman eğitmenler tarafından ebru sanatının inceliklerine dair eğitim verildi. Daha sonra çocuklar ve anneleri eğitmenlerin gözetiminde uygulamalı ebru sanatı çalışması yaptı. Çocuklar ve anneleri, etkinlikte birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Elazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi Sorumlusu Semra Altuğ, “Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’de yetim bir çocuktu. Henüz babasını hiç görmeden onu kaybetmişti. Hayatı boyunca başkalarının gücü ile destek buldu. Yetimlerin halinden en iyi o anlardı. Bu yüzden tüm sohbetlerinde yetimlerden muhakkak bahseder ve onları sevindirmemiz gerektiğini vurgulardı. Bu vesileyle yeryüzünün emanetleri yetim çocuklarımız için bir şeyler yapmak, onların yüreğine dokunabilmek, yüzlerini bir nebze gülümsetmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çocuklarımıza ve annelerine yönelik çok daha farklı projelerle birlikte olacağız. Çocuklarımıza yaptığımız tüm etkinliklerde bizleri destekleyen Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.