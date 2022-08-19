Elazığ’da başlanılan altyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Elazığ’da başlanılan altyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın, hayata geçirdiği altyapı yenileme projesi çerçevesinde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlatılan ve 17 mahalleyi kapsayan altyapı yenileme projesinin 1. etap çalışmaları doğrultusunda şehrin merkezi konumunda yer alan Çarşı Mahallesi Bakırcılar Sokak’ta ana hatların döşeme çalışması tamamlandı. Alanda asbestli borular değiştirilerek 290 metre boru döşemesi gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Öte yandan Öğretmenevi önü-Ahmet Aytar Meydanı ve çevresinde başlatılan altyapı yenileme çalışmaları da tüm hızıyla ilerliyor. Alanda 180 HDPE çapında 800 metre, 140 HDPE çapında 600 metre boru döşemesi gerçekleştirilecek. Altyapı yenileme çalışmaları, şehre yepyeni bir vizyon kazandıracak Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesi çerçevesinde yer alan 23 bin metrekare kapalı alana sahip, iki katlı ve 940 araç kapasiteli modern yeraltı otoparkının inşasının tamamlanması nedeniyle bu bölgede sürdürülüyor. Alanda gerçekleştirilecek altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 32 bin metrekarelik alanda meydan düzenleme çalışmalarına başlanılacak” denildi.