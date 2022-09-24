Elazığ’da 2 farklı araçtan akü çalan hırsız, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ’da 2 farklı araçtan akü çalan hırsız, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ’da 80 adet gümüş sikke ele geçirildi Elazığ’da 80 adet gümüş sikke ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 adet otodan akü ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüpheli veya şüphelilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Söz konusu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 4’ü hırsızlık olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunan A.P. dün yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının çalmış olduğu 2 adet akü bulunarak sahiplerine teslim edilirken, şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.