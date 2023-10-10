Elazığ’da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Akıllı Belediyecilik Uygulamaları Paneli büyük ilgi gördü.

Bilgi Güvenliği Derneği tarafından Elazığ’da Akıllı Şehirler ve Akıllı Belediyecilik Uygulamaları Paneli düzenlendi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) konferans salonunda düzenlenen panelin operatörlüğünü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. Prof. Dr. Ahmet Bedri Özer yaptı. Panelde; ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, ASELSAN Akademi Direktörü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara İl Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin ve Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin T. Gençoğlu akıllı şehir ve belediyecilikle ilgili sunumlar yaptı.

Yeni teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlarla her geçen gün yaşantıların değiştiğini belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, “Akıllı şehirler, modern teknoloji ve dijital altyapı kullanarak sürdürülebilir, verimli ve yaşanabilir şehirler oluşturmayı amaçlayan kentsel planlama ve geliştirme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda, akıllı şehir teknolojileri ve veri analizi kullanılarak şehirlerin altyapısı, enerji kullanımı, ulaşım, çevresel sürdürülebilirlik, kamu hizmetleri ve yaşam kalitesi gibi alanlarda optimize edilmesi hedeflenir. Akıllı şehirlerde, paydaşlar arasındaki işbirliği sayesinde sürdürülebilir ekonomik büyüme, kaynak kullanımındaki etkinlik, şehir ekosisteminin verimliliği, yenilikçilik ve rekabet gücü gibi kavramlar öne çıkmaktadır” dedi.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, “Akıllı şehircilik veya yeni yaklaşımla, yapay zekanın kullanımıyla birlikte hayatı daha kolaylaştırılacak önlemlerin alınması, bizim teknolojik olarak temel hedefimizdir. Öncelikle bilgi güvenli açısından konuyu ele alırsak, genel manada mümkün olduğu kadar sistemler büyük veri işlenip onunla ilgili sonuçlar çıkmaya başladığında bize ileriye dönük yapay zeka kullanımı sayesinde bazı olayla olmadan önlem alma fırsatları çıkıyor. Yapay zekanın kullanımıyla suç öngörüsü dediğimiz bir olay olmadan onu tahmin edip belli önlemler geliştirilmesi dahildir. Yine depremler ilgili belli sismik verilerin detaylı bir şekilde analiz edilerek o verilerin doğru değerlendirmeye erken uyarı sistemlerin geliştirilmesi olabilir. Akıllı ulaşımdan kent güvenliğine kadar birbiri ile uyumlu bir şekilde çalışılması temel hedeflerimizdir” diye konuştu.

ASELSAN’ın depremde çok önemli işler yaptığını aktaran Yücel, “İlk gördüğümüz işlevlerden biri haberleşme sistemleriyle ilgili oldu. Biz fazlaca cep telefonu ve GSM’ye bağlıyız. Bu hayatın vazgeçilmez bir unsuru. Afette ilk etkilenen GSM şebekeleri oluyor. Telefon sistemleri birden kesintiye uğruyor. Bu paniğe neden oluyor. Güvenlik güçlerinin ve AFAD’ın haberleşebilmesi için telsiz sistemleri etkili hale geliyor. Bizim deprem bölgesinde ayakta kalan bazı rölelerimiz vardı. Doğru yere kurulmuş ve takip edilmişti. Bunlar sayesinde ASELSAN’ın telsiz sistemleri bölgede çalıştı. Biz hızlıca haberleşmeyi sağladık. Savunma sanayi için geliştirdiğimiz ürünler var. Onlardan biri duvar arkası görüntüleme sistemleridir. Bunlar terör veya rehine olaylarında önlem almak için geliştirdiğimiz sistemlerdi. Deprem ortamında bunlar çok etkili oldu. Özellikle canlı tespitiyle ilgili geliştirdiğimiz sistemler bölgede başarı ile kullandı. Çok sayıda insanımızın kurtulmasına vesile olduk” ifadelerini kullandı.

Diğer panelistlerin sunumlarının ardından program sona erdi.