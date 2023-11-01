Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından akıl ve zeka oyunları kursu açıldı.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Çatalçeşme İlkokulunda akıl ve zeka oyunları kursu açıldı. Mangala, pentago, equlibrio gibi yaklaşık olarak 30 adet oyunun eğitimlerinin verileceği kursa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kursu açan okul öncesi öğretmenlerinden Kerim Özçelik, çocukların görsel zekalarına, düşünme becerilerine, duygusal zekalarına hitap eden mangala, pentago, equlibrio gibi yaklaşık olarak 30 adet oyunları çocuklara aktaracağını ifade ederek, oyunların çocukların hem kişisel gelişimlerine hem ders başarılarına etkisi olacağını söyledi.