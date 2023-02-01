Olay, merkeze bağlı Şehit İdris Doğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sürücü kapısı açılarak darp edildi. Kapısı açık şekilde ilerleyen araçtaki darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafik denetiminde 80 bin lira ceza kesildi

Trafik denetiminde 80 bin lira ceza kesildi

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