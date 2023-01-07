Elazığ Belediyesi tarafından ailelere yönelik eğitimler sürüyor.

Elazığ Belediyesi tarafından ailelere yönelik eğitimler sürüyor.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından İcadiye Sosyal Yaşam Merkezine gelen vatandaşlara yönelik ’ailede çocukla iletişim’ konulu seminer düzenlendi. Düzenlenen seminerde alanında uzman kişiler tarafından ailelere çocuklarla ile iletişim kurmanın önemi ve aile kavramının önemine vurgu yapıldı.

Eğitimlerin süreceği ifade edildi.