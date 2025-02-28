Elazığ İl Müftülüğü ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında hayata gerçekleştirilen "Ahlak Kuşatıcıdır" Projesi kapsamında program düzenlendi.

Program İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüzün konuşmasıyla başladı. Daha sonra İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından "Ahlak Kuşatıcıdır" konulu konferans verildi. Üstündağ, konuşmasında gençlere nasihatlerde bulundu.

Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan Programa İl Müftüsü İrfan Üstündağ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüz, Okul idarecileri öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.