Ukrayna’nın Herson kentinden Elazığ’a gelen Ahıska Türklerinden sünnet olmayan 80 çocuk düzenlenen etkinlikle sünnet edildi.

Ukrayna’nın Herson kentinden Elazığ’a gelen Ahıska Türklerinden sünnet olmayan 80 çocuk düzenlenen etkinlikle sünnet edildi.

Ukrayna’da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ’a başlamıştı. Bu çerçevede toplamda 8 kafile halinde bin 300 kişiden fazla Ahıska Türkü kente gelerek, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirildi. Dünya Ahıska Türkleri Birliği ve Elazığ Valiliği himayelerinde burada kalan ve sünnet olmayan 80 çocuk tespit edildi. Tespit edilen çocuklar Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş’in de destekleriyle sünnet edilerek eğlence düzenlendi. Düzenlenen sünnet etkinliğine Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş ve vatandaşlar katıldı.

İnsanların Elazığ’da huzurlu bir şekilde savaşın ve bomba seslerinden uzak yaşadığını belirten Dünya Ahıska Türkleri Genel Sekreteri Fuat Uçar, "En önemlisi özgür bir şekilde yaşıyorlar. Uzun yıllardır hasret kaldıkları bir ülkede yaşıyorlar. Vatanlarından uzaklaştırılmış oradan oraya savrulmuş 9 ayrı ülkede sürgünde yaşayan bir Türk toplumu 79 yıl sonra artık tamamen bu vatanda yaşamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorlar. Bu insanlar ilk defa bir bayram coşkusu yaşıyor. Biz de buna ortak olmak istedik. Elazığ Valiliğimiz burada sünnet olmayan 80 çocuğumuzu tespit etmişti hem onların sünnetlerini gerçekleştirdik hem de Cumhuriyet Bayramını birlikte kutlamak için buraya geldik” dedi.