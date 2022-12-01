Elazığ’da ağıla giren kurtlar, 53 koyunu telef etti.

Elazığ’da ağıla giren kurtlar, 53 koyunu telef etti.

Olay, Karakoçan ilçesi Durmuş köyü uysal mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit Bingöl’e ait ağıla gece saatlerinde kurtlar girdi. Kurtlar, ağılda bulunan 250 koyunun 53 tanesini telef etti. Sabah ağıla giden ve koyunlarının telef olduğunu gören Bingöl, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.

Hamit Bingöl yaptığı açıklamada, “Akşam sürüyü ağıla bıraktım. Sabah erkenden kalktığında çadırın kapısı açık koyunlar dışarda yaralı ve ölmüş şekilde buldum. Daha sonra durumu akrabalarıma bildirdim. Koyunlarımızın çoğu hamile bir ay sonra doğuracaklardı. Zararımız çok” dedi.