Elazığ’ın Arıcak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Arıcak ilçesine bağlı Gümüşkaya Mahallesi’nde meydana yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı üzüm bağlarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle giderek yayılan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirirdi. Çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.