Elazığ’ın Baskil ilçesinde bulunan kırmızı dut ağacı, ekim ayında meyve verdi.

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Keluşağı köyünde dut ağacı yeniden meyve verdi. Temmuz ve ağustos aylarında meyve veren dut ağacının sonbaharda ikinci kez meyve vermesi vatandaşları da şaşırttı. Çevre halkı, "İlk defa böyle bir durum ile karşılaşıyoruz. Normal zamanlarda temmuz ve ağustos aylarında meyve verir. Bu yaz da temmuz ve ağustos aylarında meyve verdi. Ekim ayının ortasında ikinci kez meyve verdi. İlk kez bu durumla karşılaştık" dedi.