Elazığ’da yaklaşık bir hafta önce startı verilen açık hava sinema etkinliği tüm hızıyla sürüyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Gençlik Merkezince sürdürülen Sinemahalle Açık Hava etkinliği devam ediyor. İlk olarak Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi’nde ilk gösterimine başlayan programda ikinci durak Hicret Mahallesi oldu. Mahalle sakinleri, yoğun ilgi gösterdikleri etkinlik çerçevesinde nostaljik bir havada sinema izlemenin keyfini çıkardı. Sinema izleminin keyfini çıkaran çocuklara da patlamış mısır ikram edildi.

Açık Hava Sinema etkinliğinin devam edileceği bildirildi.