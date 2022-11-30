Elazığ’da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezindeki Zafran konutlarına indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ’da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.