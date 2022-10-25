Elazığ’da 90 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Elazığ’da 90 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan Hüseyin Aksakal’ın çocukları babasından haber alamayınca eve geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen kimsenin açmamasından şüphelenen çocukları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleriyle birlikte eve giren çocukları 90 yaşındaki babalarının yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Müdahalede bulunan sağlık ekipleri yerde yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Aksakal’ın cansız bedeni Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre yaşlı adamın ölüm nedeninin normal olduğu kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.