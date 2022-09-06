Elazığ’da 9 ayrı evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 1630 saatlik güvenlik kamerası ve KGYS incelemelerinin ardından tespit edilerek yakalandı.

Elazığ’da 9 ayrı evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 1630 saatlik güvenlik kamerası ve KGYS incelemelerinin ardından tespit edilerek yakalandı.

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen 9 ayrı evden hırsızlık konusu ile ilgili olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan 1630 saatlik güvenlik kamerası, KGYS incelemeleri ve yürütülen saha çalışmaları neticesinde şüphelilerin 2 adet suç kaydı bulunan A.U. (18) ve bir adet suç kaydı bulunan D.U. ( 25 ) olduğu tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, yakalanarak gözaltın alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.