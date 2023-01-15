Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ kırsalında kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 547 köy yolundan 84’ü ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 96 personel ve 57 araçla kapalı durumda bulunan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ’da kar yağışından dolayı kapanan 84 köy yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Milleyha Sulak Alanı 302 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Milleyha Sulak Alanı 302 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.