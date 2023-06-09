Elazığ’da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’nın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y.’nin Palu ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine zanlı, JASAT ve Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.