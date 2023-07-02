Elazığ’da İsot ve Peynirlik Ekmek Festivali’nin 8’incisi düzenlendi.

Elazığ’da yeni ismi Aksaray, eski ismi Yığinki olan mahalle sakinleri her sene düzenledikleri İsot ve Peynirlik Ekmek Festivali’nin 8’incisini düzenledi. Bu sene Elazığ’ı musiki ustalarından olan merhum bestekar emekli yarbay Vasfi Akyol anısına düzenlenen etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Elazığ Kürsü Başı ekibinin yer aldığı etkinlikte katılanlara peynirli ekmek ve kavurma ikram edildi.

Çocuk yaşta babasını kaybettiğini belirten rahmetli Vasfi Akyol’un kızı Gülter Güler Akyol, “Rahmetli babam bizlere çok gurur duyacağımız bir isim bıraktı. Son nefesime kadar da gurur duyacağım. Benden sonra da çocuklarım ve torunlarımın da bu gururu taşıyacağından şüphem yoktur. Babam kısacık hayatına rağmen ailesine çok iyi bir baba olmuştur. Babamın çok iyi bir müzik kulağı vardı. 52 senelik ömründe müzik adına çok kalıcı izler bıraktı. Günümüzdeki bir çok şarkının unutulmadan bugünlere gelmesinde babamın çok önemli rolü vardır. Babam şarkılarını zaman içerisinde unutulmaması için notaya alarak TRT arşivine teslim etmiştir. Bu sayede şarkılar bugüne kadar unutulmadan gelmiş bundan sonrasında da gelecek nesillere aktarılacak birçok duygulara tercüman olacaktır” dedi.