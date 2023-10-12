Elazığ’da polis ekiplerinin tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada geçersiz bandrollü ve bandrolsüz olmak üzere toplamda 780 bin 600 dal makaron ele geçirilirken bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, şüpheli M.Y.’nin (43) iş yeri ve deposunda yapılan aramada, 2 bin 100 karton geçersiz bandrollü makaron, bin 554 karton bandrolsüz makaron, 219 karton doldurulmuş makaron olmak üzere geçersiz bandrollü ve bandrolsüz olmak üzere toplamda 780 bin 600 dal makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.