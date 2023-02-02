Elazığ’da öğrenciler "Gençliğe Değer" ara dönem kampı projesi çerçevesinde üç günlük kampta hem eğitim aldı hem de gönüllerince eğlendi.

Elazığ’da öğrenciler "Gençliğe Değer" ara dönem kampı projesi çerçevesinde üç günlük kampta hem eğitim aldı hem de gönüllerince eğlendi.

Elazığ 12 ile 14 yaş arası öğrenciler, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce "Gençliğe Değer" ara dönem kampında buluştu. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde 3 gün süren ara dönem kampında öğrenciler; öğretmenler gözetiminde, okçuluk, tarımsal bilinçlendirme, robotik kodlama, din eğitimleri, teknoloji bağımlılığı ile ilgili eğitim aldı. Kampın son gününde düzenlenen etkinlik çerçevesinde öğrenciler, kamp boyunca çeşitli etkinliklerle eğlenerek güzel vakit geçirdiklerini belirtti. Kapanış programına, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, din görevlileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Anlamlı ve verimli bir kampı geride bıraktıklarını belirten İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, "Gençliğe Değer" ara kampı eğitim programının bugün son programını yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız gençlere, gençlik çalışmalarına çok büyük önem vermektedir. Bundan dolayı da çeşitli programlar düzenlemektedir. Gençliğe Değer projesi çerçevesinde her din görevlisinin en az 10 gençle ilgilenmesi ve onlarla gerek dini konularda gerek maddi ve manevi konularda tabiri caizse her türlü konuda onlara yardımcı olması amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu proje ile öğrenciler sadece dini bilgi anlamda değil aynı zaman robotik kodlama, okçuluk gibi çeşitli etkinliklerde de bulundular. Bu güzel projeye katkı veren İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğümüz başta olmak üzere öğretmenlere, velilere ve İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi yönetimine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kamp verimli geçti"

Mezre Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerden Ayşe Rümeysa Çelik ise, "15 tatili daha verimli geçirmek adına hem dini hem de eğitim amaçlı buraya gelmek istedim. Çok da memnun kaldık ve mutlu olduk. Bu kamp sürecinde elektronik eşyalar tanıtıldı, sonrasında okçuluk etkinlikleri oldu. Tarım ile ilgili bilgiler verildi. Aynı zamanda cemaatle birlikte namaz kılmanın önemine vurgu yapıldı. Kamp verimli geçti" diye konuştu.

Etkinlik, Fırat Üniversitesi Konservatuarı öğrencilerinin müzik dinletisi ve duaların edilmesiyle son buldu.