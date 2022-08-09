Elazığ İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Elazığ iline kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yakalanabilmesi amacıyla operasyon planlanarak A.A. isimli şüphelinin kullandığı araç Hankendi Jandarma Yol Kontrol Noktasında durdurularak arama yapıldı. Arama sonucunda araçta 648 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheliye 19 bin 225 lira idari para cezası uygulanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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