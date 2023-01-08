Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda bandrolsüz sigara getirileceği bilgisine ulaşıldı. H.Ç. isimli şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan arama sonucunda 6 koli halinde toplam 60 bin adet makarona sarılmış içime hazır kaçak sigara ele geçirildi.

Elazığ’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elazığda jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 60 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.