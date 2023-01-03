Elazığ’da, hakkında 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan zanlı yakalandı.

Elazığ’da, hakkında 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 2000 yılında adam öldürme olayına karışan ve cezaevi firarisi olan, aynı zamanda ‘Kasten Adam Öldürme’ ve 5 ayrı dosyadan toplamda 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu bilinen S.D. (49), saklandığı yerde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ardından cezaevine teslim edildi.