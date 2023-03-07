Elazığ’da yetenek taraması sonucunda 51 sporcuya ve 9 antrenöre spor malzemeleri dağıtıldı.

Elazığ’da yetenek taraması sonucunda 51 sporcuya ve 9 antrenöre spor malzemeleri dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı çerçevesinde uzman kadro ile birlikte çocukların taramaları yapılmıştı. Gerçekleştirilen tarama sonucunda çocukların antrenmanları devam ederken bakanlığın çocuklara ve antrenörlere göndermiş olduğu sportif malzemelerin dağıtımı gerçekleştirildi. Sportif malzemeler, sportif eğitim uzmanı personeller tarafından toplam 51 sporcu ve 9 antrenöre dağıtıldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı çerçevesinde uzman kadro ile birlikte çocuklarımızın taramaları yapılmıştı. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde seçilen çocuklarımız uzman kadromuz ile birlikte antrenmanları spor tesislerimizde devam ediyor. Bu çocuklarımızın verileri kayıt altına alınarak bakanlıkla paylaşılıyor. Buradan inşallah önümüzdeki yıllarda yetenekli sporcularımızı farklı branşlarda milli takımlara inşallah hep birlikte kazandıracağız. Bu çocuklarımızın gelişim sürecinde hep birlikte hem antrenör hem kurum hem de koordine içerisinde bu çocuklarımızı daha ileriye birlikte taşıyacağız. Bugün bakanlığımızın göndermiş olduğu spor malzemeleri eşofman, tişört, çorap, ayakkabı, çanta ve birçok spor malzemesinin dağıtımını yaptık. İnşallah bunları antrenmanlarınızda kullanarak performansınıza bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz" dedi.