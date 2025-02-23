Elazığ’da Okul Sporları kapsamında düzenlenen müsabakalar sona erdi.

Elazığ’da Okul Sporları kapsamında düzenlenen Bilek Güreşi Gençler B, Masa Tenisi Yıldızlar Kız Erkek, Futbol Yıldızlar, Tenis Gençler Kız Erkek ve satranç müsabakaları sona erdi. Bilek Güreşi Gençler B müsabakasılarına 42 okuldan kız erkek toplam 120 sporcu, Masa Tenisi Yıldızlar Kız Erkek müsabakasına 11 erkek 8 kız takım toplamda 76 sporcu, Futbol Yıldızlar müsabakalarına 10 takımdan 180 sporcu, Tenis Gençler müsabakalarına 5 takımdan 40 sporcu, Satranç Gençler müsabakalarına 26 takımdan toplam 138 sporcu katılım sağladı. Müsabakalarda derece alan takımların gruplarda ve şampiyonalarda Elazığ’ı temsil edeceği bildirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bilek Güreşi Gençler B, Masa Tenisi Yıldızlar Kız Erkek, Futbol Yıldızlar, Tenis Gençler Erkek Kız ve Satranç Gençler müsabakalarına toplamda 554 sporcu katılım sağladı. Amacımız her geçen gün daha başarılı sporcular yetiştirmek. Müsabakalarda dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi.