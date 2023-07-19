Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 462 kök kenevir ve 116 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler, istihbari çalışmalar sonucunda E.Ö.’nün kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kenevir ekimi yaptığı bölgede arama yapıldı. Arama sonucunda 462 kök kenevir ve 116 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında Palu Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yasal işlem başlatıldığı bildirildi.