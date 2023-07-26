Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 408 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.Y.’nin tütün kaçıracağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine yapılan çalışmada, şahsın bulunduğu araç Hankendi jandarma yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 408 kilo sarımlık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şahıs hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.